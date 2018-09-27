Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет в Лос-Анджелесе

ТАСС, 27 сентября. Бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Ring.

Отмечается, что поединок пройдет на арене "Стэйплс- Центр". Эту информацию на своей странице в Twitter подтвердил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету 32-летнего Уайлдера 40 побед (39 - нокаутом) при отсутствии поражений. Американец владеет поясом WBC с 2015 года и защитил его семь раз.