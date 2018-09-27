Игрок ЦСКА Григоренко был рад получить фуражку и китель после победы в КХЛ над "Спартаком"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Форвард ЦСКА Михаил Григоренко, забросивший две шайбы в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Спартака", рад тому, что получил в качестве приза лучшего игрока поединка фуражку и китель. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:1, Григоренко забил по голу в первых двух периодах и после игры был награжден фуражкой и синим кителем с золотыми погонами. Подобная традиция награждения лучшего хоккеиста матча есть, в частности, в "Авангарде", где игрок за заслуги получает в качестве переходящего приза шапку-ушанку.

"Приятно, что ребята сделали такой подарок, это внутрикомандный приз лучшего игрока матча. Это переходящий подарок, в следующей игре будет моя очередь кому-то его дарить, - сказал Григоренко. - В том году у нас тоже был такой ритуал, а в этом просто поменяли наряд".

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде 1 октября с "Салаватом Юлаевым".