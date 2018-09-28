Два очка Наместникова помогли "Рейнджерс" победить "Филадельфию" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 28 сентября. "Рейнджерс" со счетом 4:2 обыграл "Филадельфию" в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Винни Леттиери (21-я минута), Бретт Хауден (22), Кевин Хейс (59) и российский форвард Владислав Наместников (40). Россиянин также ассистировал в эпизоде с голом Хейса. Голкипер Александр Георгиев отыграл весь матч и совершил 26 сейвов.

В составе проигравших очки набрали сразу два представителя России - на счету Михаила Воробьева две результативные передачи, у Ивана Проворова - заброшенная шайба (51). Второй гол "Филадельфии" в активе Джеймса ван Римсдайка (53).

В другом матче дня "Тампа" дома обыграла "Флориду" со счетом 6:2. Одну из шайб у хозяев забросил российский форвард Александр Волков. Также результативную передачу отдал защитник Михаил Сергачев. У гостей играли нападающий Максим Мамин и защитник Богдан Киселевич, которые очков не набрали.