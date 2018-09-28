Защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Бортуццо дисквалифицирован на три матча за грубую игру

ТАСС, 28 сентября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Роберт Бортуццо получил дисквалификацию на три матча за грубую игру против Михала Кемпни из "Вашингтона" в последней предсезонной встрече между этими командами. Об этом сообщает телеканал CBC.

Бортуццо пропустит оставшиеся две игры "Сент-Луиса" в рамках предсезонной подготовки против "Далласа" и "Вашингтона", которые состоятся 29 и 30 сентября соответственно. Также защитник не примет участие в первом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега", намеченном на 4 октября. Помимо этого, на игрока наложен денежный штраф в размере $6 тыс.

Кемпни получил удар в голову локтем от Бортуццо и не смог продолжить встречу. Сообщается, что у игрока "Вашингтона" диагностировано сотрясение мозга и он может пропустить старт нового сезона. Защитник не принимал участие в последнем тренировочном занятии команды в четверг. Тренерский штаб планирует вызвать из фарм-клуба 21-летнего защитника Йонаса Зигенталера на замену Кемпни.

Ранее Бортуццо уже получал дисквалификацию за умышленную грубую игру. В 2014 году защитник нанес похожий удар Яромиру Ягру и пропустил две встречи. На счету Бортуццо 276 матчей в НХЛ, 42 (12 шайб + 30 передач) очка и 304 штрафные минуты.