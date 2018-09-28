Комитет РУСАДА по терапевтическому использованию начнет работу в ближайшее время

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по терапевтическому использованию начнет свою деятельность в ближайшее время. Об этом сообщила на международной антидопинговой конференции заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 20 сентября принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. После возвращения своего статуса РУСАДА получает возможность самостоятельно выдавать спортсменам разрешения на использование препаратов, содержащих запрещенные WADA субстанции, - так называемые терапевтические исключения (TUE).

"В ближайшее время у нас начнет работу комитет по терапевтическому использованию, - заметила Пахноцкая. - Наш статус был восстановлен неделю назад, и мы сейчас приступаем к непосредственной организации".

РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, а с февраля 2016 года до июня 2017-го вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством (UKAD). В июне РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.