Гонщик "Феррари" Феттель стал лучшим в первой практике Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Немец проехал лучший круг за 1 минуту 34,488 секунды. Второе время в рамках тренировки показал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1.34,538), третье - британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (1.34,818).

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 18-й результат. Самый быстрый круг россиянин проехал за 1 минуту 37,225 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м (1.39,137). Россиянин Артем Маркелов за рулем болида "Рено", заменивший на тренировке основного пилота команды испанца Карлоса Сайнса - младшего, занял 15-е место (1.37,183). 24-летний Маркелов, являющийся тест- пилотом "Рено", дебютировал на Гран-при "Формулы-1".

Ранее стало известно, что пять пилотов будут оштрафованы в виде потери мест на старте гонки за смену различных элементов силовой установки - испанец Фернандо Алонсо ("Макларен"), Ферстаппен, австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") и гонщики "Торо Россо" француз Пьер Гасли и новозеландец Бреднон Хартли.

Вторая свободна практика состоится позднее в пятницу - в 15:00 мск, третья - в субботу в 12:00 мск. Квалификация Гран-при России пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).