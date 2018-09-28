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ОКР и МОК 24 октября подпишут соглашение по программе "Олимпийская солидарность"

По словам главвы ОКР Станислава Позднякова, срок соглашения составит четыре года
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) 24 октября подпишет соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) по программе "Олимпийская солидарность". Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"24 октября состоится подписание договора с "Олимпийской солидарностью", - заметил Поздняков. - Подпишем соглашение на четыре года. Значимость этого события очень велика для нас, так как это фактически означает, что все отношения, которые были приостановлены, восстановлены полностью".

Подготовка соглашения началась в начале июня. Со стороны МОК оно будет подписано руководителем комиссии МОК по программе "Олимпийская солидарность". Соглашение будет предусматривать мероприятия, направленные на международное взаимодействие, в частности, на антидопинговые мероприятия.

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