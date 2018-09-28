Каширина и Албегов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр - 2012 Татьяна Каширина и Руслан Албегов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

28 сентября завершается срок подачи заявок на участие в чемпионате мира. ФТАР 27 сентября отправил списки в Международную федерацию тяжелой атлетики. В заявку сборной России вошли 24 спортсмена (12 мужчин и 12 женщин), из которых четверо - запасные (по два у мужчин и женщин).

На турнире выступят Феликс Халибеков (весовая категория до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Артем Окулов и Георгий Сидаков (оба - до 89 кг), Егор Климонов и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Максим Шейко (до 102 кг), Родион Бочков (до 109 кг) и Руслан Албегов (свыше 109 кг). Запасные: Размик Унанян (до 81 кг) и Мартин Сабанчиев (до 109 кг).

В женскую команду вошли Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Наталья Хлесткина и Ольга Тё (обе - до 59 кг), Татьяна Алеева и Тима Туриева (обе - до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Диана Мстиева и Ксения Пасхина (обе - до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг). Запасные: Александра Козлова (до 64 кг) и Мария Петрова (до 71 кг).

Четырехкратная чемпионка мира Каширина на Играх-2012 стала обладательницей серебряной награды. Албегов, в активе которого две золотые медали мировых первенств, на лондонской Олимпиаде стал бронзовым призером.

Чемпионат мира - 2017, проходивший в американском Анахайме, сборная России была вынуждена пропустить из-за годичного отстранения ФТАР, которое было обусловлено многочисленными допинговыми скандалами прошлых лет.