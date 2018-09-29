Федерация фехтования России признала выступление сборной на ЧМ неудовлетворительным

ТАСС, 29 сентября. Бюро исполнительного комитета Федерации фехтования России (ФФР) признало неудовлетворительным выступление национальной команды на чемпионате мира в Китае. Об этом сообщается в протоколе заседания исполкома, опубликованном на сайте ФФР.

Заседание исполкома ФФР прошло в пятницу. Доклад по итогам выступления сборной России на чемпионате мира в Уси подготовил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

Чемпионат мира в Уси прошел в период с 19 по 27 июля 2018 года. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав одно золото, два серебра и четыре бронзы. Впервые с 2000 года российские фехтовальщики не смогли войти в тройку призеров в общем зачете.

Единственной чемпионкой мира в сборной России стала София Позднякова, победившая в индивидуальных соревнованиях саблисток.