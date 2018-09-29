Экклстоун: появление российской команды "Формулы-1" стало бы хорошим шагом для страны

В субботу было объявлено о возвращении в 2019 году в команду "Торо Россо" российского пилота Даниила Квята. В текущем сезоне в команде "Уильямс" выступает еще один россиянин - Сергей Сироткин. Артем Маркелов выполняет роль тест-пилота команды "Рено", а Никита Мазепин является гонщиком программы развития "Форс Индии".

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Появление российской команды в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стало бы сильным стимулом для пилотов из России. Такое мнение ТАСС высказал бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун.

"Это здорово, что число российских гонщиков увеличивается, - отметил Экклстоун. - Я надеюсь, что появится и российская команда, что, очевидно, будет лучше для России, чем просто наличие пилотов в "королевских гонках" из страны. Это было бы очень хорошо. Нужно просто убедиться, что пилоты попадают в правильные болиды, потому что они могут потратить много времени ни на что, находясь за рулем неподходящей машины".

В 2005 году группа компаний "Мидленд", возглавляемая канадским миллиардером российского происхождения Алексом Шнайдером, выкупила команду "Джордан". Проведя сезон под старым названием, в 2006 году они сменили вывеску на "Мидленд" и начали выступать под российским флагом. Вскоре команда была продана голландскому производителю спортивных автомобилей "Спайкер".

С 2012 по 2014 год в "Формуле-1" под российской лицензией выступала команда "Маруся".