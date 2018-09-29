Голландка ван дер Брегген выиграла золото на ЧМ по велоспорту на шоссе в групповой гонке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Голландка Анна ван дер Брегген завоевала золотую медаль в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Инсбруке.
28-летняя спортсменка преодолела дистанцию 156,2 км за 4 часа 11 минут 4 секунды. Второе место заняла австралийка Аманда Спратт (отставание 3 минуты 42 секунды). Третьей финишировала итальянка Татьяна Гудерцо (+5.26).
Лучшей из россиянок стала Анастасия Яковенко, занявшая 15-е место (+7.17). Мария Новолодская финишировала 55-й (13.10), а Диана Климова - 70-й (+18.04).
Ван дер Брегген впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповой гонке и бронзовой медалисткой в "разделке". На чемпионатах мира ранее голландка выиграла шесть серебряных и одну бронзовую медали. В Инсбруке ван дер Брегген стала второй в индивидуальной "разделке" и в командной "разделке" в составе команды Boels-Dolmans.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке завершится 30 сентября.