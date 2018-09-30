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Лига чемпионов

Румынский судья Хацеган назначен на матч группового этапа ЛЧ ЦСКА - "Реал"

Встреча пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники"
Овидиу Хацеган EPA-EFE/JOSE COELHO
Овидиу Хацеган
© EPA-EFE/JOSE COELHO

ТАСС, 30 сентября. Румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским ЦСКА и испанским "Реалом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч группы G пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи - 22:00 мск.

Ассистентами Хацегана будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, дополнительными ассистентами - Раду Петреску и Себастьян Колцеску. Раду Гингуляк назначен четвертым рефери на игру.

ЦСКА в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" дома разгромил итальянскую "Рому" со счетом 3:0.

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