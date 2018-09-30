Румынский судья Хацеган назначен на матч группового этапа ЛЧ ЦСКА - "Реал"

ТАСС, 30 сентября. Румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским ЦСКА и испанским "Реалом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч группы G пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи - 22:00 мск.
Ассистентами Хацегана будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, дополнительными ассистентами - Раду Петреску и Себастьян Колцеску. Раду Гингуляк назначен четвертым рефери на игру.
ЦСКА в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" дома разгромил итальянскую "Рому" со счетом 3:0.