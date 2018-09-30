Сироткин заявил, что гонка Гран-при России сложилась для него не так, как планировалось

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Гонка российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с самого старта пошла не по плану пилота "Уильямса" Сергея Сироткина. Об этом он рассказал журналистам.
Сироткин в гонке Гран-при России занял 18-е место, став последним из финишировавших.
"Несколько раз были контакты с соперниками, на старте меня зажали и из этой ситуации сложно было выбраться, - сказал Сироткин. - Потом еще и с партнером по команде прижались, еще время на этом потерял. Все пошло не так, как планировали. Не хочется об этом больше говорить".
В нынешнем сезоне Сироткин набрал одно очко и занимает последнее место в личном зачете чемпионата.