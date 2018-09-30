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Лига чемпионов

Рамос и Бэйл не вошли в заявку "Реала" на матч Лиги чемпионов с ЦСКА

Встреча пройдет 2 октября на стадионе "Лужники"
Гарет Бэйл EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo
Гарет Бэйл
© EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

ТАСС, 30 сентября. Тренерский штаб испанского футбольного клуба "Реал" не включил капитана команды защитника Серхио Рамоса и нападающего Гарета Бэйла в заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Бэйл получил травму бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (0:0) в субботу. В ближайшее время футболист пройдет дополнительное обследование. Причина отсутствия Рамоса в заявке неизвестна.

Полностью заявка "Реала" на игру с ЦСКА выглядит следующим образом: вратари - Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Кико Касилья; защитники - Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо, Альваро Одриосола, Серхио Регилон; полузащитники - Тони Кроос, Касемиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос; нападающие - Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Встреча между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября (начало - 22:00 мск) в Москве на стадионе "Лужники". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил заявку ЦСКА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках", вмещающих около 80 тысяч человек. Этот матч станет первым на стадионе после финала чемпионата мира в России.

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