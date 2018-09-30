Тренер: сборная России по велошоссе смогла найти резервы на ЧМ после ухода Забелинской

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уход Ольги Забелинской из сборной России по велоспорту на шоссе помог национальной команде найти резервы, что показал завершившийся чемпионат мира. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской сборной Иракли Абрамян.

Мировое первенство завершилось в воскресенье в австрийском Инсбруке. Российские велогонщики не смогли завоевать наград. 38-летняя Забелинская в августе сменила спортивное гражданство на узбекистанское.

"В целом мне понравилась женская группа, потому что, не имея лидера в отсутствие Забелинской, девочки нашли резерв, там есть с кем работать. У нас есть Анастасия Яковенко, молодая гонщица, также хочу отметить Марию Заволодскую, они ездили вместе с топовыми спортсменками и пытались с ними сражаться. У нас подрастает резерв и среди юниорок, было седьмое место у Айгуль Гареевой, и я вижу, что в женском направлении у нас есть перспективы, мы готовы к работе", - сказал Абрамян.

По мнению тренера, лидеру национальной команды Ильнуру Закарину на чемпионате мира помешала травма, полученная в преддверии турнира. "Закарин должен был себя проявить на должном уровне, но он получил травму при падении и не до конца восстановился. Хотя мы с ним общались, он сказал, что успеет восстановиться, но, к сожалению, не получилось. Пока нашей элите тяжеловато бороться за тройку, но мы рядом и будем продолжать работать", - сказал Абрамян.

"Если говорить о наших юниорах, то они не могут конкурировать с топовыми спортсменами. У нас есть возможности развивать это направление, у нас есть подрастающее поколение, очень сильные юноши, которые в следующем году переходят в юниоры, будем работать. В возрастной группе 19-22 года мы боролись за медаль в групповой гонке. Наш Александр Власов в этом году выиграл ряд международных гонок, это лидер команды, но ему не удалось удержать пиковую форму, не получилось немного", - заключил собеседник агентства.