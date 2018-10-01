Нигматуллин: вратарь Лунев может заменить Акинфеева в сборной России

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Андрей Лунев может стать полноценной заменой Игорю Акинфееву в сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России, участник чемпионата мира 2002 года Руслан Нигматуллин.
32-летний голкипер ЦСКА в понедельник на официальном сайте клуба объявил о завершении выступлений за национальную команду.
"Когда завершают карьеру игроки основного состава, то это всегда потеря. Тем более Акинфеев был лидером, капитаном команды, но, видимо, пришло время. Он в сборной играет давно, и травмы его давно мучают, и в связи с этим он решил сосредоточиться на матчах за ЦСКА, - сказал Нигматуллин. - Думаю, что его есть кем заменить, есть Лунев, который прекрасно провел два последних матча сборной".
"Думаю, у него есть все возможности стать полноценным номером один в сборной", - добавил Нигматуллин.
Вратарь "Зенита" Лунев провел за сборную России пять матчей, пропустив девять мячей.
Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с норвежцами, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды в ее истории. Он входил в заявку сборной на чемпионате Европы 2004 года. На чемпионате Европы 2008 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 и 2018 годов Акинфеев провел все матчи за национальную команду. В составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.