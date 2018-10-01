Нигматуллин: вратарь Лунев может заменить Акинфеева в сборной России

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Андрей Лунев может стать полноценной заменой Игорю Акинфееву в сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России, участник чемпионата мира 2002 года Руслан Нигматуллин.

"Когда завершают карьеру игроки основного состава, то это всегда потеря. Тем более Акинфеев был лидером, капитаном команды, но, видимо, пришло время. Он в сборной играет давно, и травмы его давно мучают, и в связи с этим он решил сосредоточиться на матчах за ЦСКА, - сказал Нигматуллин. - Думаю, что его есть кем заменить, есть Лунев, который прекрасно провел два последних матча сборной".

"Думаю, у него есть все возможности стать полноценным номером один в сборной", - добавил Нигматуллин.

Вратарь "Зенита" Лунев провел за сборную России пять матчей, пропустив девять мячей.

Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с норвежцами, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды в ее истории. Он входил в заявку сборной на чемпионате Европы 2004 года. На чемпионате Европы 2008 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 и 2018 годов Акинфеев провел все матчи за национальную команду. В составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.