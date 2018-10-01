"Мы верим в Лунева". Кто заменит Акинфеева в воротах сборной России по футболу

"Мы знаем Лунева, мы верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет", — так главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кто заменит в сборной Акинфеева. Кандидатура Лунева была очевидной. Он был первым номером в обоих сентябрьских матчах, когда Акинфеев ездил на обследование в Германию, он же был его сменщиком на чемпионате мира.

Новость о составе сборной России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций против команд Швеции и Турции отошла на второй план на фоне заявления Игоря Акинфеева о завершении карьеры в национальной команде. ТАСС рассказывает о том, почему Андрей Лунев был безальтернативным кандидатом на роль первого номера, а уход Акинфеева не должен стать большой проблемой для сборной.

Еще пару лет назад Лунева никто не знал — уроженец Москвы дебютировал в премьер-лиге только осенью 2016 года. До этого он играл по любителям и в третьей по силе лиге, а его потолком была Футбольная национальная лига (ФНЛ), второй по рангу дивизион. Свой шанс Лунев получил в "Уфе" и сразу выдал великолепный отрезок — в десяти матчах он пропустил всего семь мячей, шесть раз отыграл "на ноль" и отбил один пенальти. Уже в декабре того года вратарь подписал контракт на 4,5 года с "Зенитом", где он довольно быстро выиграл конкуренцию у Юрия Лодыгина.

Дебют в сборной России состоялся год назад в контрольном матче с командой Ирана (1:1). Сейчас на счету Лунева пять матчей за национальную команду. Правда, "на ноль" сыграть пока не удалось ни разу, даже в победных сентябрьских матчах с турками (2:1) и чехами (5:1).

Вообще, вратарская позиция не является проблемной для сборной России. Практически в каждом клубе основной голкипер имеет российский паспорт, выбор есть. На оба сбора после чемпионата мира Черчесов приглашал одно и то же трио — помимо Лунева в списке оказывались натурализованный бразилец Маринато Гилерме из "Локомотива" и Антон Шунин из "Динамо". В расширенном списке перед чемпионатом мира был Сослан Джанаев из "Рубина", который сейчас залечивает травму. Уже в ближайшем будущем за место в сборной вполне могут поспорить спартаковцы Александр Селихов (24 года) и Александр Максименко (20 лет).

Головин, Дзагоев и Миранчук вернулись в сборную

Больших изменений в составе сборной по сравнению с предыдущим созывом не произошло, обновились только три позиции — в команду вернулись полузащитники Александр Головин, Алан Дзагоев и Алексей Миранчук.

Головин пропустил сентябрьские матчи из-за травмы, которая долгое время мешала ему дебютировать в "Монако". Первый матч за клуб, в который он перешел после чемпионата мира, 22-летний полузащитник провел 21 сентября, выйдя на замену, после чего дважды сыграл в основе. Преобразить игру "Монако", провалившего старт сезона, Головин не сумел, тем не менее вызов в сборную получил. Дзагоев также пропустил начало сезона из-за травмы, вернулся в середине сентября и с каждым матчем набирает форму.