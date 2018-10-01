Дзагоев: отсутствие ряда футболистов "Реала" не облегчит задачу ЦСКА в матче ЛЧ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отсутствие ряда футболистов мадридского "Реала" не упростит задачу для футбольного клуба ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник армейского клуба Алан Дзагоев.

Матч между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября на стадионе "Лужники". Тренерский штаб испанского клуба не включил ряд ведущих игроков в заявку на матч, в том числе капитана команды защитника Серхио Рамоса и нападающего Гарета Бэйла.

"Реал" - большой клуб, в таких командах всегда есть игроки на два состава, поэтому не сказал бы, что это нам облегчит работу. Те, кто выйдут на замену, на мой взгляд, смогут спокойно выступить на своих позициях. Повторюсь, этот фактор жизнь нам не облегчит", - сказал Дзагоев.

Также полузащитник выразил уверенность, что в ближайшее время сможет сыграть полный матч. "Совсем недавно восстановился от травмы, провел три игры. Все 90 минут еще не проводил, поэтому состояние еще не совсем оптимальное. Надеюсь, что в ближайшее время смогу отыграть полный матч", - отметил Дзагоев.

В матче 1/8 финала минувшего чемпионата мира против команды Испании сборная России победила в серии пенальти, встреча проходила в "Лужниках". "Сможем ли мы повторить успех против испанцев в "Лужниках"? Надеюсь, что так и будет. По крайней мере, мы приложим для этого все усилия", - заключил Дзагоев.