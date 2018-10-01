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Лига чемпионов

ЦСКА тренируется без Щенникова и Эрнандеса перед матчем ЛЧ против "Реала"

В тренировке приняли участие ранее травмированные полузащитники Константин Кучаев и Хетаг Хосонов, а также защитник Хердур Магнуссон

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА проводят тренировку перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Реала" без нападающего Аделя Эрнандеса и защитника Георгия Щенниеова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября на стадионе "Лужники", - начало - 22:00 мск.

В отделенные для СМИ 15 минут в тренировке приняли участие ранее травмированные полузащитники Константин Кучаев и Хетаг Хосонов, а также защитник Хердур Магнуссон. Все футболисты занимались в общей группе. Защитник армейцев Виктор Васин продолжает восстановление от травмы.

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