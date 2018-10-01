Фигуристы Тарасова и Морозов изменили короткую программу на предстоящий сезон

ТАСС, 1 октября. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов сменили короткую программу на предстоящий сезон после контрольных прокатов. Об этом сообщил олимпийский чемпион в парном катании и тренер фигуристов Максим Траньков, слова которого приводит портал Long Programm.

"Наша цель на сезон - добиться максимума. Я хочу, чтобы у них был золотой сезон, сейчас подходящее время для этого. Постолимпийский сезон, некоторые пары закончили со спортом, некоторые распались, кто-то взял перерыв, но кто-то стал еще сильнее. Пора закрепиться в статусе лидеров, но Тарасовой и Морозову предстоит еще многому учиться, не только в техническом плане, но и психологическом, чтобы уметь преодолевать себя", - заявил Траньков.

"Открою вам секрет: после контрольных прокатов в начале сентября мы поменяли короткую программу, - добавил олимпийский чемпион. - Музыку для произвольной программы выбирал я сам".

Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы, в их активе серебро и бронза чемпионатов мира. В сезоне-2016/17 они выиграли финал Гран-при. На Олимпийских играх в Пхёнчхане они стали серебряными призерами в командных соревнованиях и заняли четвертое место в индивидуальных.