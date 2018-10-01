Поздняков: место в тройке медального зачета юношеских ОИ будет успехом для сборной России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сборная России будет бороться за медали на предстоящих юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, место в тройке командного зачета соревнований будет для нее неплохим результатом. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Для нас юношеские Олимпийские игры являются очень важным стартом, от нас ждут успешного выступления спортивные чиновники и в первую очередь любители спорта. Мы всегда боремся за самые высокие места, и эти соревнования, думаю, не будут исключением. Наши спортсмены будут очень серьезно конкурировать со своими сверстниками, и неплохим выступлением было бы место в тройке медального зачета. Не в наших традициях забегать вперед, ребята будут стараться, и, если они займут первое место, это будет вообще удивительная вещь", - заявил Поздняков.

"Я желаю им хорошего, успешного выступления, чтобы они реализовали свои возможности, которые у них уже есть за годы тренировок и соперничества со своими сверстниками", - заключил глава ОКР.

Россию на соревнованиях будут представлять 94 спортсмена в 27 видах спорта. Самым известным участником Игр в составе национальной команды является 18-летний пловец Климент Колесников, который на прошедшем в августе в Глазго чемпионате Европы завоевал три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Аргентины с 6 по 18 октября.