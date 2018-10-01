{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Сердар Азмун Егор Алеев/ТАСС
Сердар Азмун
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 октября. Казанский "Рубин" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком "Рубина", проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. "Рубин" продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). "Крылья Советов" потерпели третье поражение подряд.

В турнирной таблице "Рубин" занимает шестое место, набрав 14 очков, "Крылья Советов" с семью очками идут 15-ми.

В следующем туре "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", "Крылья Советов" на своем поле сыграют с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 6 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит971118-722
2Краснодар961217-619
3Ростов953110-318
4ЦСКА944114-416
5Спартак94327-515
6Рубин935111-914
7Локомотив933310-1012
8Урал932410-1611
9Ахмат93249-1211
10Оренбург932410-911
11Динамо92439-910
12Анжи93066-159
13Арсенал923410-109
14Уфа922546-128
15Крылья Советов92163-147
16Енисей91264-135
Теги
Российский футбол
КХЛ
"Йокерит" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сохранив лидерство на Западе
Встреча завершилась со счетом 4:2
Читать полностью