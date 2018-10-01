"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 октября. Казанский "Рубин" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком "Рубина", проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. "Рубин" продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). "Крылья Советов" потерпели третье поражение подряд.
В турнирной таблице "Рубин" занимает шестое место, набрав 14 очков, "Крылья Советов" с семью очками идут 15-ми.
В следующем туре "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", "Крылья Советов" на своем поле сыграют с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 6 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|1
|1
|18-7
|22
|2
|Краснодар
|9
|6
|1
|2
|17-6
|19
|3
|Ростов
|9
|5
|3
|1
|10-3
|18
|4
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|5
|Спартак
|9
|4
|3
|2
|7-5
|15
|6
|Рубин
|9
|3
|5
|1
|11-9
|14
|7
|Локомотив
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|8
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|9
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|10
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|9-9
|10
|12
|Анжи
|9
|3
|0
|6
|6-15
|9
|13
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|14
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|15
|Крылья Советов
|9
|2
|1
|6
|3-14
|7
|16
|Енисей
|9
|1
|2
|6
|4-13
|5