"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 октября. Казанский "Рубин" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком "Рубина", проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. "Рубин" продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). "Крылья Советов" потерпели третье поражение подряд.

В турнирной таблице "Рубин" занимает шестое место, набрав 14 очков, "Крылья Советов" с семью очками идут 15-ми.

В следующем туре "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", "Крылья Советов" на своем поле сыграют с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 6 октября.