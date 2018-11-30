"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

ТАСС, 30 ноября. Московское "Динамо" сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским "Рубином" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 70-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.
Безвыигрышная серия "Рубина" составляет пять матчей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Динамо" также не может одержать победу на протяжении пяти игр и находится на 12-м месте, набрав 17 очков.
В следующем матче "Рубин" на выезде сыграет с "Зенитом" 9 декабря, "Динамо" в тот же день дома встретится с "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|11
|1
|3
|24-11
|33
|2
|Краснодар
|15
|9
|2
|4
|28-12
|29
|3
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|21-7
|26
|4
|Локомотив
|15
|7
|4
|4
|20-14
|25
|5
|Ростов
|15
|6
|5
|4
|14-10
|23
|6
|Урал
|15
|6
|4
|5
|18-22
|22
|7
|Спартак
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8
|Рубин
|16
|4
|10
|2
|15-13
|22
|9
|Оренбург
|15
|6
|4
|5
|16-13
|22
|10
|Ахмат
|15
|5
|4
|6
|12-16
|19
|11
|Арсенал
|15
|4
|5
|6
|19-21
|17
|12
|Динамо
|16
|3
|8
|5
|12-13
|17
|13
|Крылья Советов
|15
|4
|2
|9
|9-22
|14
|14
|Уфа
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|15
|Анжи
|15
|4
|2
|9
|9-22
|14
|16
|Енисей
|15
|2
|3
|10
|9-25
|7