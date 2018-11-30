"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

ТАСС, 30 ноября. Московское "Динамо" сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским "Рубином" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 70-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.

Безвыигрышная серия "Рубина" составляет пять матчей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Динамо" также не может одержать победу на протяжении пяти игр и находится на 12-м месте, набрав 17 очков.

В следующем матче "Рубин" на выезде сыграет с "Зенитом" 9 декабря, "Динамо" в тот же день дома встретится с "Уралом".