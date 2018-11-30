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Футбол в России

"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Московское "Динамо" сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским "Рубином" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 70-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.

Безвыигрышная серия "Рубина" составляет пять матчей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Динамо" также не может одержать победу на протяжении пяти игр и находится на 12-м месте, набрав 17 очков.

В следующем матче "Рубин" на выезде сыграет с "Зенитом" 9 декабря, "Динамо" в тот же день дома встретится с "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15111324-1133
2Краснодар1592428-1229
3ЦСКА1575321-726
4Локомотив1574420-1425
5Ростов1565414-1023
6Урал1564518-2222
7Спартак1564517-1622
8Рубин16410215-1322
9Оренбург1564516-1322
10Ахмат1554612-1619
11Арсенал1545619-2117
12Динамо1638512-1317
13Крылья Советов154299-2214
14Уфа1535711-1714
15Анжи154299-2214
16Енисей1523109-257
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