"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Овечкин забросил 19-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 1 декабря. "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 19-й в сезоне и вывела на третье место в списке лучших снайперов чемпионата.

По этому показателю россиянин сравнялся с Давидом Пастрняком из "Бостона". Лидирует на данный момент Патрик Лайне ("Виннипег") - 21 гол. Второе место занимает Джефф Скиннер ("Баффало") - 20 шайб. Россиянин забросил седьмую шайбу в последних семи встречах, также он сделал две голевые передачи - теперь на счету Овечкина 31 (19+12) очко в текущем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 626 шайб в регулярных чемпионатах и вышел на чистое 15-е место в истории лиги по этому показателю. Следующим ориентиром для Овечкина станет обладатель Кубка Стэнли в составе "Тампы-Бэй" (2004) Дэйв Андрейчук, в активе которого 640 голов.

В составе победителей хет-трик оформил Никлас Бэкстрем (4-я, 51-я и 60-я минуты). По одной шайбе забросили Том Уилсон (21), Андре Бураковски (46) и Овечкин (59). У "Нью- Джерси" отличились Трэвис Зэйджак (30), Нико Хишир (53) и Маркус Юханссон (59). Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов вернулся на площадку после травмы и отметился результативной передачей, а защитник команды Дмитрий Орлов очков не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон", одержавший седьмую победу подряд, занимает четвертое место, набрав 33 очка. "Нью-Джерси" с 22 очками идет 15-м. В следующем матче "Вашингтон" 2 декабря дома сыграет с "Анахаймом". "Нью-Джерси" в этот же день примет "Виннипег".

В другом матче "Флорида" дома в овертайме обыграла "Баффало" со счетом 3:2. Россиянин Евгений Дадонов забросил одну из трех шайб в составе хозяев. Дадонов набрал свое 24-е (11+13) очко в текущем сезоне и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды, отставая от Джонатана Юбердо (26) на два балла. Защитник Богдан Киселевич ("Флорида") участие в матче не принимал.

"Каролина" на своем льду уступила "Анахайму" в овертайме - 1:2. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Андрей Свечников, проводящий свой первый сезон в НХЛ. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в регулярном чемпионате.