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НХЛ

Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче НХЛ

Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2 в овертайме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Сент-Луис" обыграл "Колорадо" со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличились российский форвард Владимир Тарасенко (5-я минута), Александр Стин (20) и Колтон Парайко (62). У "Колорадо" шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (22) и Микко Рантанен (43). Также голевой передачей в матче отметился Иван Барбашев ("Сент-Луис").

Тарасенко забросил девятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 20 очков (9 шайб + 11 передач). У Задорова в активе 5 (3+2) очков в чемпионате, у Барбашева - 6 (2+4) баллов.

"Сент-Луис" занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очков в 24 встречах. "Колорадо", потерпевший первое поражение в последних семи матчах, располагается на второй строчке с 35 очками в 26 играх.

В следующем матче "Колорадо" 3 декабря в гостях сыграет с "Детройтом", "Сент-Луис" днем ранее на выезде сразится с "Аризоной".

В параллельной встрече "Калгари" дома обыграл "Лос- Анджелес" со счетом 4:1. Российский форвард гостей Илья Ковальчук пропускал встречу из-за травмы.

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