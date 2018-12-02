Ещенко подтвердил, что Каррера отстранил его и Глушакова от основного состава за "лайки"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко подтвердил, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера отстранил его и полузащитника Дениса Глушакова от тренировок с основным составом из-за "лайков" в Instagram. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом 18 сентября. Игроки поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Затем они выступали за молодежную команду, а после отставки итальянского специалиста вернулись к тренировкам с основной командой. В понедельник объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова "неприемлемым в качестве игрока и капитана команды", а в четверг во время матча группового этапа Лиги Европы с австрийским "Рапидом" один из болельщиков прорвался на поле, подбежал к Глушакову и спровоцировал стычку.

"Нас отправили в дубль за "лайк", - сказал Ещенко. - Я потом подходил к Карррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить".

34-летний защитник подтвердил, что "лайк" был поводом, чтобы отстранить Глушакова. "Да, чтобы оправдать решение по Глушакову, - ответил Ещенко на соответствующий вопрос. - Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы, а получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело".

"Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее [в социальных сетях]. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем", - добавил игрок.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" в связи с неудовлетворительными результатами 22 октября. 12 ноября на должность был назначен Олег Кононов. До его назначения обязанности главного тренера исполнял испанец Рауль Рианчо. После 15 туров чемпионата России "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице с 22 очками в активе.