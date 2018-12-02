Черчесов назвал нормальной группу сборной России в отборочном турнире ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Группа, в которую попала сборная России по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, является нормальной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Соперниками россиян по группе I стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Жеребьевка отборочного турнира прошла в воскресенье в Дублине.

"Группа для нашей сборной нормальная, - отметил Черчесов. - Мы столкнулись с травмами в предыдущем цикле, это проблема не только для нас, если у бельгийцев не будет 10 игроков, то непонятно, как они будут играть. Главное, в каком мы состоянии будем на момент игр, это меня интересует, а не то, кто соперник".

Сборная Бельгии на данный момент занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола. "Комментарии по ним излишни. Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года", - сказал Черчесов.

Главный тренер сборной России отметил, что остальные команды предстоит изучить. "Шотландский "Рейнджерс" - боевитая команда, играла с нашими клубами в Лиге Европы, но без изюминки. Мы знаем, что из себя представляют киприоты - играли с "Динамо" недавно (летом 2014 года московское "Динамо" под руководством Черчесова в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы играло с кипрской "Амонией" - прим. ТАСС). Понимаем, что там нас ждет жара. Про команду Сан-Марино ничего сказать не могу", - пояснил Черчесов.

Ранее ассистент главного тренера сборной Казахстана отметил, что преимуществом команды в домашних встречах будет игра на искусственном газоне. "Мы об этом не думали. Знаем, что играют в Астане, но мы не первый раз играем на искусственном поле. Это не проблема", - заключил Черчесов.