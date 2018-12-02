Зобнин: сборной России по футболу придется непросто в Шотландии в отборе ЧЕ-2020

ТАСС, 2 декабря. Сборной России по футболу будет особенно непросто в гостевом матче с командой Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение высказал полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года состоялась в Дублине в воскресенье. По ее результатам соперниками сборной России стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"В принципе достаточно ровная группа, можно выделить три команды - Шотландии, России и Бельгии. Помню матч с "Рейнджерс" на выезде (на групповом этапе Лиги Европы нынешнего сезона, 0:0 - прим. ТАСС), было очень тяжело играть. Болельщики очень сильно гонят команду вперед, поэтому в Шотландии придется непросто", - поделился мнением футболист.

Зобнин считает, что проходных матчей в группе не будет. "Да и вообще сейчас со всеми соперниками тяжело играть, все умеют играть в футбол, нужно на каждого настраиваться по максимуму, выходить и выкладываться на сто процентов. Думаю, проходных матчей не будет ни с одной сборной, прежде всего нужно обращать внимание на себя, свою игру. Что касается самой тяжелой группы, то, наверное, это та, в которой сыграют Германия и Нидерландов", - добавил он.

Сборные Нидерландов и Германии сыграют в группе C с командами Северной Ирландии, Эстонии и Белоруссии.

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В финальную часть попадут по две лучшие команды из каждой группы.