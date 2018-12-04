Диджея Сольвейга обвинили в домогательствах к лауреатке "Золотого мяча" во время церемонии

ТАСС, 4 декабря. Французский диджей Мартин Сольвейг, принимавший участие в церемонии вручения "Золотого мяча", подвергся резкой критике и обвинениям со стороны пользователей интернета и телезрителей в домогательствах к норвежской футболистке Аде Хегерберг. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Мероприятие прошло в понедельник в Париже. Сольвейг вместе с бывшим французским футболистом Давидом Жинола являлся ведущим церемонии, отвечая за ее музыкальную составляющую.

Норвежская нападающая "Лиона" Ада Хегерберг стала первой футболисткой, завоевавшей "Золотой мяч". После получения приза она спустилась к Сольвейгу, который спросил: "Знаешь ли ты, как танцевать тверк?". Хегерберг ответила отрицательно. После этого они станцевали в месте под композицию Фрэнка Синатры.

Из-за вопроса о тверке пользователи интернета обвинили музыканта в домогательствах. "Немного удивлен тому, что читаю в сети, ведь я не хотел никого обидеть, - сказал Сольвейг в видеообращении на своей странице в Twitter. - Это была шутка, возможно, плохая, я хочу извиниться за то, что ей мог обидеть. Не знал, что это могут посчитать преступлением".

Сама Хегерберг сказала, что не увидела в словах диджея ничего плохого. "После церемонии он подошел ко мне и был очень грустным из-за того, как это увидели люди. Честно, я даже не подумала об этом на церемонии. Я была счастлива, что выиграла награду и с удовольствием станцевала", - отметила футболистка.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", по истечении договора награды снова были разъединены. Женщины впервые получали эту награду, ранее ее вручала Международная федерация футбола (ФИФА).