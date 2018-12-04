Черчесов: сборную России по футболу можно считать победителем в эмоциональном плане

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты сборной России могут считать себя победителями в эмоциональном плане. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Черчесов: выступление сборной России в 2018 году нужно оценивать не по двум поражениям

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). В 1/8 финала россияне в серии 11-метровых ударов переиграли испанцев.

"В эмоциональном плане можем считать себя победителями, - сказал Черчесов. - Допускаю, что через четыре года в Катаре наша команда выступит даже лучше, чем в России, но это будет там. А здесь был первый домашний чемпионат, и - с большой долей вероятности - последний на нашем веку. Это создало определенный фон, вот и год получился особенным, абсолютно неповторимым".

Сборная России дошла до стадии четвертьфинала чемпионата мира впервые в истории. В предыдущий раз отечественная команда играла в плей-офф мирового первенства на турнире 1986 года, тогда сборная СССР в 1/8 финала проиграла команде Бельгии в дополнительное время (3:4).