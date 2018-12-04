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Футбол в России

РПЛ поддержит "Анжи" в случае катастрофической финансовой ситуации

Ранее генеральный директор клуба из Дагестана Олег Флегонтов сообщил ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) поможет "Анжи" доиграть сезон в случае критического финансового положения клуба. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее генеральный директор клуба из Дагестана Олег Флегонтов сообщил ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы.

"Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", - отметил Прядкин.

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