Ледовый дворец будет построен в Ленинградской области, где располагалась база ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют развивать спортивный комплекс в Рощино, где располагалась одна из тренировочных баз во время чемпионата мира по футболу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил на пресс-конференции о планах строительства там ледового дворца и жилья для спортсменов.

"Со следующего года на территории Рощино мы начнем строить ледовый дворец. Он интересно будет построен - одна из стен ледового дворца будет служить крытыми трибунами для стадиона Рощино. У нас будет хороший комплекс, хорошее спортивное ядро, сейчас мы ведем там проектирование жилья для молодых спортсменов", - сказал Дрозденко.

Он сообщил также, что эту базу планируется задействовать для тренировок в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Стадион в Рощино оказался счастливым - сборная Хорватии, которая тренировалась на этой базе, дошла до финала чемпионата мира. И мы получили предложение, чтобы стадион в Рощино был задействован как одна из тренировочных баз на момент проведения чемпионата Европы по футболу", - сказал губернатор.

Во время чемпионата мира, проходившем в России с 14 июня по 15 июля, в поселке Рощино базировалась сборная Хорватии, которая дошла до финала турнира, уступив там французам (2:4). Изначально базу планировали передать обладателю Кубка России - ФК "Тосно", однако владельцы команды вскоре после окончания российского первенства объявили о том, что клуб прекращает свое существование из-за финансовых проблем. Позднее было решено, что тренировочная база будет использоваться новым областным футбольным клубом "Ленинградец".

Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года.