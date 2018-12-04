Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Бейдером

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал подготовку в Старом Осколе к финальному поединку Гран-при Bellator против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе спортсмена.

"Федор начал подготовку в Старом Осколе к финальному поединку Гран-при Bellator. К команде присоединился тренер Питер Тайссе", - сказал собеседник агентства.

Поединок Емельяненко - Бейдер пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.

Емельяненко 42 года, за почти 17 лет в смешанных единоборствах он провел 44 боя, победив в 38 (29 - досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся. В полуфинале Гран-при Bellator 14 октября он победил американца Чейла Соннена.

Бейдер 12 октября в полуфинале оказался сильнее соотечественника Мэтта Митриона. На счету американца 26 побед (14 - досрочно) и пять поражений.