Российские гандболистки уступили команде Словении в матче чемпионата Европы

ТАСС, 4 декабря. Сборная России по гандболу со счетом 27:29 уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата Европы. Игра прошла во французском Нанси.

Российская команда заняла первое место в группе В, набрав 4 очка в трех встречах. Ранее россиянки обыграли команды Черногории (24:23) и Франции (26:23), обеспечив себе выход в следующий раунд. В следующей стадии турнира россиянки встретятся со сборными Дании, Швеции, Сербии. Сборная Словении заняла последнее место в группе, набрав 2 очка, осталась за бортом турнира.

По три лучшие команды из каждой группы выходят во второй групповой раунд, в котором сыграют 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал турнира пройдут сборные, занявшие первое и второе место в каждой из групп по итогам второго раунда. Команды, ставшие третьими в группах, проведут матч за пятое место.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз - Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м - серебро.