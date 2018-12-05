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Более 500 млн рублей будет потрачено на проведение мужского ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Соревнования намечены на сентябрь 2019 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Затраты на проведение чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года составят более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В среду стало известно, что турнир примет Екатеринбург. Россия получила право провести чемпионат мира - 2019 в июле 2017 года, изначально планировалось, что турнир пройдет в Сочи. Соревнования намечены на сентябрь 2019 года.

"Мы пока не составляли смету, но понимаем, что затраты будут более 500 млн рублей", - сказал Кремлев.

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