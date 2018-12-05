МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести один-два турнира в России в 2019 году. Об этом ТАСС заявил вице- президент UFC Андрей Громковский.

"Мы говорили об одном-двух турнирах в 2019 году, пока мы придерживаемся этого плана", - сказал Громковский.

Также Громковский сообщил, что на данный момент есть несколько городов-кандидатов для проведения турниров, в частности Санкт-Петербург.

UFC провел первый турнир в России 15 сентября. Соревнования прошли в московском спорткомплексе "Олимпийский".