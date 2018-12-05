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Ассоциация гольфа России считает задачу отбора Пеговой на Олимпиаду-2020 выполнимой

На Олимпиаде-2016 в турнире гольфисток Россию представляла Мария Верченова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская гольфистка Нина Пегова еще сохраняет шансы квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

"Мы сохраняем шансы и надежды на прохождение олимпийского цикла Нины Пеговой, все это не так просто. К сожалению, Нина несколько ухудшила свои позиции - чтобы уверенно проходить на Олимпиаду, нужно занимать место в четвертой-пятой сотне, а она в шестой. Недавно встречались с Ниной, собирался тренерский совет, где обсуждался план ее индивидуальной подготовки, чтобы сделать все для попадания российской спортсменки на Олимпиаду в Токио. Рейтинг закрывается 29 июня 2020 года, у нас есть время, задачу считаем выполнимой", - заявил Христенко.

"Мужская конкуренция более жесткая в мире, и пробиться в олимпийский рейтинг вряд ли удастся. Шансы, честно сказать, невысоки, если вообще не отсутствуют", - добавил он.

На Олимпиаде-2016 в турнире гольфисток Россию представляла Мария Верченова, она заняла 16-е место.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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