Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

ТАСС, 5 декабря. Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер, слова которого приводит агентство AFP.

В конце ноября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что ряд матчей турнира может пройти в соседних странах в случае увеличения количества команд-участниц с 32 до 48.

"Мы не вели переговоры о совместном проведении игр ни с одной из стран", - сказал аль-Хатер.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период (21 ноября - 18 декабря). На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей- офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.