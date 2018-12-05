СМИ: Федерация спортивной гимнастики США подала заявление о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики США (USA Gymnastics), вокруг которой разгорелся скандал в связи с домогательствами к несовершеннолетним спортсменкам со стороны экс-врача женской сборной Ларри Нассара, подала заявление о своем банкротстве. Об этом сообщила в среду в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным издания, USA Gymnastics, имеющая статус неправительственной общественной организации, подала в федеральный суд в американском Индианаполисе (штат Индиана) прошение о признании ее банкротом и защите от кредиторов.

Как отмечается в материале газеты, из-за указанного скандала Федерация в последнее время столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В прошлом месяце Национальный олимпийский комитет США инициировал процедуру отзыва у USA Gymnastics ее нынешних полномочий. Ранее скандал вокруг Нассара вынудил президента Федерации спортивной гимнастики Керри Перри уйти в отставку.

Нассар с 1996 года по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе текущего года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.