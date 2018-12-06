ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) сумеет завоевать медали на чемпионате мира в Канаде. Об этом журналистам заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

В среду тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина обнародовал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в канадских Ванкувере и Виктории (провинция Британская Колумбия) с 26 декабря по 5 января. На прошлом турнире в США российская сборная впервые под руководством Брагина не сумела завоевать медали чемпионата мира.

"Хочу сказать, в этом году у нас команда получше. Поймите, каждый год белые грибы не рождаются, есть год посильнее, есть послабее, команда неплохая, как они себя проявят - посмотрим. Хорошая проверка была в Канаде, они играли против разных команд, это очень сложно. Надеемся на медали", - отметил Третьяк.

В групповом раунде россияне сыграют с командами Дании (28 декабря), Чехии (29 декабря), Швейцарии (31 декабря) и Канады (1 января).