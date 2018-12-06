IAAF до середины декабря предоставит ВФЛА регламент подачи заявок на нейтральный статус

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до середины декабря предоставит Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Совет IAAF 4 декабря принял решение о невосстановлении членства ВФЛА в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты. Это означает, что российские легкоатлеты на международных стартах смогут выступать только в нейтральном статусе. В тот же день ВФЛА направила в IAAF официальное письмо с просьбой предоставить ВФЛА регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.

"Сегодня мы получили ответ из международной федерации, - заметила Юхарева. - Наши коллеги представят регламент на следующей неделе".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов (за исключением Дарьи Клишиной) срок действия такого разрешения истечет 31 декабря 2018 года.