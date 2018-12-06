Лукин: ПКР может быть восстановлен в МПК в течение нескольких недель

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) может быть восстановлен в Международном паралимпийском комитете (МПК) в течение нескольких ближайших недель. Об этом ТАСС сообщил в Красноярске президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовании в России допинговой системы. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в Пхёнчхане в 2018 году выступали в неполном составе в нейтральном статусе.

"Мы готовимся к Паралимпиаде в Японии [в Токио в 2020 году]. Конечно, у нас нет полной ясности относительно того, в каком качестве мы туда поедем. Но это дело (решение о восстановлении статуса ПКР в МПК - прим. ТАСС), как я надеюсь, нескольких недель, а не лет. Мы исходим из того, что будем принимать полноформатное участие и активно к этому готовимся", - сказал Лукин.

По его словам, исполком ПКР, прошедший в Красноярске, был посвящен вопросам подготовки команды России к Играм-2020.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходил Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В его рамках прошла научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, исполком ПКР и состоялся Паралимпийский бал.