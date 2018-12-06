IAAF считает, что CAS рассмотрит иск ВФЛА на свое невосстановление до апреля 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на невосстановление членства в этой международной организации в первом квартале 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в конце сентября принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА на решение IAAF о продлении приостановления членства в организации. Дата рассмотрения апелляции пока не определена. По мнению ВФЛА, выполнение ряда условий (в частности, обеспечение доступа в закрытую московскую антидопинговую лабораторию) выходит за рамки компетенции ВФЛА, и требовать от национальной федерации их выполнения нельзя.

"IAAF 20 ноября 2018 года отправила в CAS официальное письмо, в котором решительно отвергает доводы ВФЛА и настаивает на том, что только совет IAAF может определить достаточность шагов ВФЛА на пути к своему восстановлению. Ожидается, что CAS проведет слушание по апелляции в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы международной федерации.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Последний раз Шляхтин встречался с рабочей группой IAAF в Риме в начале ноября. Совет IAAF 4 декабря принял решение о невосстановлении членства ВФЛА в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты.