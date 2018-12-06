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Сборные по футболу

Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventiada IPRA

Премия является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Владимир Гердо/ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации "Человек года". Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

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Премия Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. Церемония вручения премии прошла в Москве и состоялась в седьмой раз.

В 2018 году сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущему финалисту сборной Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). На групповом этапе турнира российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, обыграли команду Египта (3:1) и уступили сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала в серии пенальти переиграли команду Испании (1:1, 4:3 - пенальти). В группе 2 лиги B Лиги наций российская команда заняла второе место и не смогла выйти в высший дивизион турнира.

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