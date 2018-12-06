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Фигуристы Шевченко и Еременко лидируют в финале Гран-при в Канаде после ритм-танца

Второе и третье места тоже заняли российские дуэты Ушакова/Некрасов и Худайбердиева/Назаров

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Спортсмены набрали 67,73 балла.

Второе и третье места также заняли российские дуэты - Арина Ушакова / Максим Некрасов (67,49) и Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров (66,29).

На этапах Гран-при Шевченко и Еременко набрали 28 очков (золото и серебро) и квалифицировались в финал серии третьими вслед за дуэтами Ушакова/Некрасов и Худайбердиева/ Назаров - по 30 очков (два золота).

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