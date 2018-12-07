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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Фигурист Воронов идет пятым после короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере

Лидирует американец Чен (92,99), вторым идет японец Уно (91,67), третьим стал чех Бржезина (89,21)

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов занял пятое место по итогам короткой программы в финале серии Гран-при. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

Спортсмен показал результат 82,96 балла. Первое место в короткой программе занял американец Натан Чен (92,99). Вторым идет японец Сёма Уно (91,67), третьим стал чех Михал Бржезина (89,21).

Воронов в третий раз в карьере пробился в финал Гран- при. Его лучшим результатом в финале серии является третье место на турнире 2014 года. В прошлом году россиянин остался четвертым.

Произвольную программу спортсмены покажут в ночь на субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018
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