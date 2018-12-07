Косторная осталась довольна своим прокатом в финале Гран-при по фигурному катанию

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

15-летняя спортсменка набрала 76,32 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Второе и третье места тоже остались за представительницами России Александрой Трусовой (74,43) и Аленой Канышевой (68,66). Замыкает таблицу одна из фавориток турнира Анна Щербакова (56,26), совершившая несколько ошибок во время исполнения короткой программы. На пятой строчке расположилась россиянка Анастасия Тараканова (61,78), Ким Е Лим (62,51) из Южной Кореи идет четвертой.

Косторная во второй раз в карьере принимает участие в финальном этапе юниорского Гран-при. Годом ранее россиянка завоевала на турнире серебро, уступив чуть больше балла Трусовой.

Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), на соревнованиях юниоров не позволяется исполнение в короткой программе элементов категории "ультра-си", в которую входят прыжки в четыре оборота. Среди участниц юниорского финала две фигуристки имеют в своем арсенале такие элементы - Трусова (лутц, тулуп и сальхов) и Щербакова (два лутца, один из них - в каскаде с тройным тулупом).

Девушки завершали короткую программу у юниоров. Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.