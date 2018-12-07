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НХЛ

"Вашингтон" победил "Аризону" в матче НХЛ. Овечкин забросил 21-ю шайбу в сезоне

В гонке снайперов россиянин сравнялся с финном Патриком Лайне и канадцем Брейденом Пойнтом
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 7 декабря. "Вашингтон" одержал победу со счетом 4:2 над "Аризоной" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился голом.

В составе победителей отличились Якуб Врана (26-я минута), Мэтт Нисканен (36), Андре Бураковски (56) и Овечкин (60). У хозяев шайбы забросили Кристиан Фишер (5) и Лоусон Круз (27). 

Овечкин набирает очки в 10-м матче подряд. В гонке снайперов НХЛ он сравнялся с финном Патриком Лайне ("Виннипег") и канадцем Брейденом Пойнтом ("Тампа-Бэй"), у всех троих по 21-й шайбе в сезоне.

Также 33-летний россиянин добрался до отметки в 5000 бросков в створ в матчах НХЛ. Для этого ему понадобился 1031 матч, что является рекордном лиги. Предыдущему рекордсмену Марселю Дионну понадобились 1215 игр.

Овечкин в 14-м сезоне подряд забрасывает не менее 20 шайб. В текущем сезоне форвард в 28 матчах набрал 34 (21+13) очка. 

"Вашингтон" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 28 матчах. "Аризона" идет 11-й на Западе, набрав 28 очков в 27 играх.

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