Многоборец Шкуренев приглашен для участия в зимнем ЧЕ по легкой атлетике в Глазго

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Организаторы зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике в Глазго известили Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о том, что включили россиянина Илью Шкуренева в список квалифицировавшихся на турнир многоборцев. Как сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, этот спортсмен сможет выступить на соревнованиях при условии получения нейтрального статуса.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в британском Глазго с 1 по 3 марта 2019 года. Из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в этом турнире могут принять участие только те российские легкоатлеты, которые получили от IAAF нейтральный статус и сумели выполнить квалификационный норматив.

"Организаторы соревнований принесли свои извинения за то, что первоначально не включили Илью Шкуренева в список квалифицировавшихся многоборцев. Они брали в расчет некорректный рейтинг, - заметила Юхарева. - Шкуренев приглашен на турнир, но выступит на нем только после того, как получит нейтральный статус".

Согласно регламенту соревнований, за медали зимнего европейского первенства будут бороться 12 многоборцев. "Что касается остальных личных дисциплин, то, согласно регламенту, в предварительную заявку можно вносить по четыре человека на каждый вид. Но только три человека, выполнивших квалификационный норматив, смогут выйти на старт" - добавила Юхарева. Срок выполнения нормативов - с 1 января 2018 года по 21 февраля 2019 года.

На последнем летнем чемпионате Европы, который проходил в августе 2018 года в Берлине, Шкуренев стал серебряным призером. В его активе есть также победа на зимнем ЧЕ-2015 в Праге.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов (за исключением Дарьи Клишиной) срок действия такого разрешения истечет 31 декабря 2018 года. До середины декабря IAAF намерена прислать в ВФЛА регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.