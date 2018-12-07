Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства РПЛ

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что лига окажет финансовую поддержку клубу из Дагестана.

"Сегодня мы получили от руководства РПЛ небольшие средства на счет футбольного клуба "Анжи" и смогли частично погасить задолженности по заработной плате. Хотелось бы лично поблагодарить президента Российской премьер-лиги Сергея Геннадьевича Прядкина за оказанную поддержку, а также все клубы премьер-лиги за поддержку на общем собрании клубов РПЛ", - сказал Адиев.